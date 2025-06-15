Песни, хороводы и шуманская окрошка: в Высокогорском районе отметили Петровское заговенье

В селе Шуман Высокогорского района с размахом отметили Петровское заговенье – народный праздник, наполненный песнями, угощениями и старинными обрядами. Атмосфера настоящего деревенского гулянья царила с первых минут: по улицам прошла веселая процессия с гармонью, песнями и прибаутками.

Традиционный хоровод «Дунай мой Дунай» открыл праздник, став символическим началом веселья и данью уважения предкам.

А затем началось главное – песенное единение.

Как только зазвучали народные мелодии, зрители перестали быть просто зрителями: от мала до велика подхватывали любимые старинные песни, превращаясь в участников большого праздника.

Особый отклик вызвала песня «Эх, в Таганроге», исполненная в двух вариантах – берлинском и топкинском распевах. А настоящим украшением программы стала веселая частушечная «Сармак» – неизменный музыкальный символ шуманских праздников.

Угощали гостей традиционной шуманской окрошкой – блюдом, без которого невозможно представить местные гулянья. Вкус деревенской кухни, народное пение и общее настроение сделали Петровское заговенье в Шумане по-настоящему душевным и запоминающимся.

Мероприятие прошло в рамках программы «Лето в Татарстане».

1 июня Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов дал официальный старт проекту «Лето в Татарстане», который объединяет все ключевые культурные и спортивные события городов и районов республики. На платформе проекта уже представлено более 300 мероприятий, и их число ежедневно растет. В афише – концерты, тренировки, турниры, лекции, велопрогулки и другие активности, среди которых каждый найдет что-то по интересам, дате и месту проведения. Все мероприятия проходят на свежем воздухе – в том числе в парках и общественных пространствах, обновленных по инициативе руководства республики.