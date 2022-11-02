«Новое поколение творческих людей»: 180 детей РТ соревнуются в конкурсе юных дарований

В Культурно-досуговом комплексе имени Ленина состоялся отборочный тур Республиканского конкурса юных дарований. Проект является составной частью конкурсного движения «ТAT∙АRS∙TAN».

В конкурсе приняли участие более 180 сольных исполнителей в пяти направлениях. Дети соревновались в музыкальном, хореографическом, театральном, живописном и декоративно-прикладном категориях. Все они ранее побеждали на крупных конкурсах в области искусства в республике.

Крепкий уровень подготовки детей отметил заслуженный артист Республики Татарстан, директор КЦ «Сайдаш» и член жюри конкурса Артур Мингазов.

«Чувствуется, что подрастает новое поколение творческих людей. Они не стесняются проявлять свои таланты и демонстрировать свои достижения. В этот период очень важно поддержать талант, и этот конкурс существует именно для этого», – уверен он.

Победители проекта станут известны 15 ноября. Оценить творчество победителей широкий зритель сможет уже 20 ноября на гала-концерте.

Проект призван через детское творчество транслировать лучшие традиции классического и национального искусства.