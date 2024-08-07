Песни, игры и море позитива: в Челнах стартовали праздники двора

С 1 августа в Набережных Челнах стартовали праздники двора. Накануне в 56-м комплексе, во дворе домов 56/17 и 56/20, прошло веселое и душевное мероприятие, которое посетили депутат Госсовета РТ Руслан Нигматулин, депутат горсовета Марсель Тухватуллин, глава администрации Центрального района Эдуард Фаттахов.

Творческую программу для жителей подготовил местный предприниматель, мастер-классы и игровые площадки для самых маленьких челнинцев организовал Центр молодежных (подростковых) клубов по месту жительства «Подросток», клуб «Меридиан» и филиал центральной библиотечной системы № 24.

Самым активным жителям 56-го комплекса были вручены подарки за лучшие цветники, благодарственными письмами отметили старших по домам.

«Танцы, конкурсы, игры, песни, хорошая музыка, отличная погода, доброе настроение и море позитивных улыбок — этот праздник надолго запомнится жителям двора. Не просто так говорят, что такие встречи помогают объединить людей, создать позитивное настроение», — отметил глава Центрального района Эдуард Фаттахов.

Организовали душевный праздник актив и председатель ТОС «56 комплекс» Роза Хайрутдинова.

Ранее аналогичное мероприятие для жителей 14-го микрорайона прошло во дворе домов 14/03 и 14/13. Челнинцев поприветствовали заместитель главы муниципального образования Ирина Сагидуллина, Руслан Нигматулин, Эдуард Фаттахов. Концертно-развлекательную программу подготовили артисты творческих коллективов Центра культуры «Кызыл Тау».

«Праздник двора — это шаг к улучшению взаимоотношений соседей в доме. Это шаг к совместным проектам. Это новая возможность преодолеть одиночество, изоляцию и усилить соседские связи. Для тех, кто живет рядом, очень важны дружба, понимание, взаимопомощь», — отметил Фаттахов.

Как уточнили «Татар-информу» в администрации Центрального района, праздники проходят не только на «свежеотремонтированных» территориях по программе «Наш двор». «Есть дворы, в которых в прошлые годы были ремонты, там тоже проходят праздники», — уточнила ведущий специалист отдела взаимодействия с организациями территории Гульназ Вильданова.

Организатором праздника выступили актив ТОС «14 комплекс» и председатель ТОС Зинаида Гараева.