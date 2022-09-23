Пескова удивила «истерическая» реакция на частичную мобилизацию

Истерическую и эмоциональную реакцию на частичную мобилизацию можно было понять в первые часы и даже сутки после объявления. Однако затем, когда появилось достаточно информации, объяснить это стало сложнее, уверен пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

«Можно еще было как-то понять вот такую истерическую и чрезвычайно эмоциональную реакцию в первые часы после объявления (о частичной мобилизации), даже в первый день. Потому что, действительно, был определенный недостаток информации, что также понятно и объяснимо», — цитирует РИА Новости официального представителя Кремля.

По мнению Пескова, сейчас уже нет дефицита информации по поводу частичной мобилизации: работают справочные линии, министерства и ведомства готовы ответить на все вопросы, интересующие граждан.

«Работают все телефоны. Граждане обращаются, СМИ публикуют ответы Министерства обороны. Сейчас нет дефицита в разъяснениях. Обеспечена возможность задавать вопросы», — подчеркнул он.

Напомним, утром 21 сентября Президент России Владимир Путин выступил с обращением и подписал указ о проведении частичной мобилизации. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, призыву подлежат 300 тыс. резервистов, имеющих боевой опыт — это чуть больше 1% от общего количества граждан. Планируется, что призыв будет поэтапным, студенты и солдаты-срочники под него не попадут.

В Минцифры добавили, что повестки по частичной мобилизации не планируется отправлять через госуслуги.