Песков: Журналистика переживает трансформацию под давлением конфликта и технологий

Медиасфера в России вступила в период глубокой трансформации — как под влиянием внешнеполитических обстоятельств, так и из-за технологического рывка. Об этом в интервью «Эксперту» заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков. По его словам, работа СМИ сегодня неизбежно проходит в условиях фактической военной цензуры, поскольку информационное пространство также стало полем конфликта. Одновременно медиарынок адаптируется к новой технологической реальности: усиливается конкуренция с цифровыми платформами, а привычные форматы уступают место более короткому, оперативному контенту.

Песков отметил, что несмотря на уход ряда изданий и журналистов с рынка, внутри страны продолжает развиваться тренд на патриотичную повестку. Он назвал это естественной реакцией общества и ответом на прежнюю практику, когда часть отечественных медиа, по его выражению, «редакционно скептически» относилась к самой России. По мнению Пескова, запрос на позитивное содержание сохранится, но в перспективе может вернуться и более нейтральная журналистика — с вниманием как к достижениям, так и к проблемам.

При этом, подчеркнул представитель Кремля, современная аудитория начинает уставать от бесконечного потока разрозненной информации и всё чаще делает выбор в пользу точечного, содержательного контента. Это открывает окно возможностей для деловых и отраслевых СМИ, которые могут перейти к модели on-demand — поставке аналитических и прикладных материалов под конкретный профессиональный запрос. Такие подходы не только помогают экономике, но и формируют новую роль журналистики в условиях кадрового дефицита, технологических вызовов и растущей потребности в содержательном разборе отраслевых проблем — от автомобилестроения до внешнеторговой стратегии.