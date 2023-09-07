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Политика 7 сентября 2023 08:13

Песков: Журналистам из недружественных стран отказано в аккредитации на ВЭФ

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На Восточном экономическом форуме во Владивостоке будут отсутствовать журналисты из недружественных стран, рассказал ТАСС официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет, журналистов из недружественных стран так же, как и на Петербургском международном экономическом форуме, не аккредитовывали в этом году», — отметил он.

Перед ПМЭФ Песков объяснял позицию России в этом вопроса. По его словам, поход business as usual перестал работать, и теперь присутствие западных СМИ на тех или иных мероприятиях зависит от того, «как они будут себя вести».

ВЭФ состоится 10–13 сентября, участие в мероприятии примет Президент России Владимир Путин.

#ВЭФ #Дмитрий Песков
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