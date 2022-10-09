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Экономика
9 октября 2022  17:28

Песков: Здравое решение ОПЕК+ заставило США потерять самообладание

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Решение ОПЕК+ сократить добычу нефти стало победой здравого смысла. Оно помешает США манипулировать собственными запасами нефти и протолкнуть очередные идеи, выгодные им. Об этом в эфире канала «Россия-1» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Я не склонен говорить, что это какая-то наша победа. Нет. Это победа здравого смысла», — цитирует его РИА Новости.

По мнению Пескова, значительное влияние на решение ОПЕК+ оказали визиты Президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ в 2019 году. Тогда главе государства удалось установить отношения с этими странами, основанные «на взаимной выгоде, на доверии взаимном». «Конечно, это помогает обсуждать самые острые моменты», — подчеркнул пресс-секретарь Президента.

Он отметил, что из-за решения, принятого ОПЕК+, США буквально потеряли самообладание.

«У них основная задача — ценой даже дестабилизации мирового энергетического рынка протолкнуть решения, которые частично были все-таки приняты Евросоюзом в последнем пакете санкций. Там о введении неких потолков цен и так далее», — добавил Песков.

Представитель Кремля полагает, что позиция ОПЕК+ своей вдумчивостью и планомерностью выгодно отличается от беспредела Штатов.

#Дмитрий Песков #США #опек
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