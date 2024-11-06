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Песков: Заявления Трампа о мире могут измениться после вступления в должность
Заявления кандидата от Республиканской партии США Дональда Трампа об установлении после его победы в президентской гонке могут измениться после того, как он станет хозяином Белого дома. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.
«Это вполне объяснимо, вы знаете, что в ходе предвыборной кампании, хотя были достаточно жесткие заявления господина Трампа, но это объясняется, конечно, предвыборной гонкой», – рассказал представитель Кремля журналистам.
Накануне в США состоялись выборы Президента страны. По предварительным данным, Трамп одержал победу, набрав 277 голосов выборщиков, хотя для победы достаточно 270.
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