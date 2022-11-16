Песков заявил, что Путин не планирует поздравлять Байдена

Президент России Владимир Путин не планирует поздравлять своего американского коллегу Джо Байдена с 80-летним юбилеем 20 ноября. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Нет, если я не ошибаюсь, таких планов нет», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, направит ли российский лидер поздравление Президенту Соединенных Штатов.

В связи с этим официальный представитель Кремля напомнил, что в этом году Байден также не поздравил Путина с 70-летием.