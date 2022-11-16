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Политика
16 ноября 2022  13:33

Песков заявил, что Путин не планирует поздравлять Байдена

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Президент России Владимир Путин не планирует поздравлять своего американского коллегу Джо Байдена с 80-летним юбилеем 20 ноября. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песковсообщает РИА Новости.

«Нет, если я не ошибаюсь, таких планов нет», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, направит ли российский лидер поздравление Президенту Соединенных Штатов. 

В связи с этим официальный представитель Кремля напомнил, что в этом году Байден также не поздравил Путина с 70-летием. 

 

#Джо Байден #Владимир Путин #политика
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