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Песков заявил об уточнении нюансов СВО из-за вовлеченности Запада
Россия учитывает растущую вовлеченость Запада при рассмотрении нюансов специальной военной операции. Однако ее основные цели останутся неизменными, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Поскольку коллективный Запад, который де-факто является стороной в этом конфликте, постоянно расширяет свои модальности участия <...>, конечно же, это не может не сказываться на разных нюансах проведения СВО», — приводит его слова ТАСС.
С вопросами о тактике и стратегии СВО представитель Кремля рекомендовал обращаться к Минобороны России.
Специальная военная операция проводится с февраля 2022 года. Как отмечал Президент России Владимир Путин, ее основными целями остаются денацификация и демилитаризация Украины.
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