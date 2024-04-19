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Политика 19 апреля 2024 13:08

Песков заявил об уточнении нюансов СВО из-за вовлеченности Запада

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Россия учитывает растущую вовлеченость Запада при рассмотрении нюансов специальной военной операции. Однако ее основные цели останутся неизменными, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Поскольку коллективный Запад, который де-факто является стороной в этом конфликте, постоянно расширяет свои модальности участия <...>, конечно же, это не может не сказываться на разных нюансах проведения СВО», — приводит его слова ТАСС.

С вопросами о тактике и стратегии СВО представитель Кремля рекомендовал обращаться к Минобороны России.

Специальная военная операция проводится с февраля 2022 года. Как отмечал Президент России Владимир Путин, ее основными целями остаются денацификация и демилитаризация Украины.

#спецоперация #Дмитрий Песков
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