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Политика 19 июня 2025 21:43

Песков заявил об угрозе эскалации в случае атаки США на Иран

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Планы США нанести удары по объектам на территории Ирана могут привести к серьезному обострению ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии «RT».

По его словам, Россия рассматривает такую перспективу как крайне нежелательную.

«Не хотелось бы это представлять. Москва считает, что это неверный шаг, Москва считает, что это шаг, который способен и обязательно приведёт к дальнейшей эскалации. К существенной эскалации, и ещё больше осложнит положение дел в регионе», — подчеркнул представитель Кремля.

#Дмитрий Песков #США #Иран
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