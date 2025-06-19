Песков заявил об угрозе эскалации в случае атаки США на Иран

Планы США нанести удары по объектам на территории Ирана могут привести к серьезному обострению ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии «RT».

По его словам, Россия рассматривает такую перспективу как крайне нежелательную.

«Не хотелось бы это представлять. Москва считает, что это неверный шаг, Москва считает, что это шаг, который способен и обязательно приведёт к дальнейшей эскалации. К существенной эскалации, и ещё больше осложнит положение дел в регионе», — подчеркнул представитель Кремля.