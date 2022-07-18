Песков заявил об отсутствии временных рамок при проведении спецоперации на Украине

Четкие временные рамки при проведении специальной военной операции на Украине отсутствуют, главным критерием является ее эффективность. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков в интервью Гостелерадио Ирана.

«У нас нет никаких сомнений, что специальная военная операция завершится после того, как все ее цели будут достигнуты», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков также добавил, что Россия и Иран привыкли жить под санкциями и это та цена, которую приходится платить за свою независимость и суверенитет, отмечает «Интерфакс».

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили этот шаг и начали ужесточать санкции против России. В частности, Евросоюз последовательно ввел шесть пакетов ограничительных мер. Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц исключил их отмену, если мирное соглашение будет заключено на российских условиях.