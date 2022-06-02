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Политика
2 июня 2022  08:54

Песков заявил об отсутствии контактов между Кремлем и американским Белым домом

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Какое-либо взаимодействие между московским Кремлем и американским Белым домом практически прекратилось. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Можно сказать, что нет, сейчас нет. Сейчас все контакты фактически отсутствуют», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о наличии взаимодействия между администрациями России и Соединенных Штатов.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили этот шаг и в качестве ответной меры начали ужесточать антироссийские санкции.

#Россия и США #Дмитрий Песков
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