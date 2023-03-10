Песков заявил о «ручейках трезвого мышления» на Украине

Увеличение числа украинцев, которые хотели бы начала мирных переговоров с Россией, — это неизбежная тенденция, уверен пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

В беседе с журналистами он отметил, что пока потоки русофобии на Украине не дают повода говорить о каких-либо шагах к завершению конфликта.

«Несмотря на все пропагандистские потоки, наполненные ненавистью к России, несмотря на все пропагандистское оболванивание украинского населения, все равно в стране остаются какие-то ручейки трезвого мышления и подходов к будущему наших двусторонних отношений, а они неизбежны, потому что мы соседи, это очевидно, и мы об этом и ранее тоже говорили», — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов заявил об опасной тенденции — увеличении числа граждан, которые выступают за проведение переговоров с Россией.