Песков заявил о необходимости провести саммит лидеров «ядерной пятерки»

Саммит лидеров «ядерной пятерки» по-прежнему необходим, не отменяет этого и их совместное заявление. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.

Напомним, в документе лидеры России, США, Франции, Китая и Великобритании отметили недопустимость ядерной войны и заявили, что примут все меры для снижения ее рисков.

«Заявление лидеров „ядерной пятерки“ не исключает, что саммит постоянных членов СБ ООН все еще необходим», — заявил Песков.

О проведении саммита лидеров стран — постоянных членов Совбеза ООН ранее говорил Президент России Владимир Путин. При этом вся пятерка согласилась принять участие во встрече.