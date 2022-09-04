Песков заявил о начале «большого мирового шторма» из-за санкций

Действия стран Запада вызвали «большой мировой шторм», но России в этих условиях удается сохранять макростабильность. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью ТАСС.

«Мировые процессы оказывают в настоящий момент неблагоприятное влияние. Скорее, начинается такой большой мировой шторм», — заметил Песков в преддверии Восточного экономического форума во Владивостоке.

Пресс-секретарь российского лидера увидел в возникновении этого кризиса следствие как объективных, так и субъективных причин. По его мнению, последние «связаны с абсолютно нелогичными, а зачастую абсурдными решениями и действиями властей США, Европы, ЕС и отдельных европейских стран».

«Но на этом фоне нам все-таки удается сохранять макростабильность», — убежден представитель Кремля. По его словам, «наверняка, и об этом тоже пойдет речь» в выступлении Президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума 7 сентября.

Страны Запада стали ужесточать санкции против России из-за специальной военной операции на Украине, которая началась 24 февраля этого года по инициативе Владимира Путина.