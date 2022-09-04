Песков заявил о готовности Москвы к разговору с Киевом на своих условиях

Руководство России готово к разговору с властями Украины, но только о выполнении поставленных ранее им условий. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

«Конечно, о том, как будут выполняться наши условия», — сказал пресс-секретарь главы российского государства в ответ на вопрос журналиста, есть ли о чем властям РФ говорить с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

При этом представитель Кремля, отвечая на вопрос, остались ли требования Москвы неизменными, заверил: «Безусловно, безусловно».

Соответственно, Песков убежден, что специальная военная операция на Украине «идет своим ходом» и что «все цели будут достигнуты».

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля этого года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Страны Запада осудили решение о ее начале и начали ужесточать санкции против России, а также оказывать различную помощь украинской стороне.