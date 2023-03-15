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Песков: Выдача повесток в военкомат для сверки данных — обычная практика
Выдача гражданам повесток в военкоматы для сверки данных — это обычная практика, заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что эта работа проводится постоянно.
«Естественно, все данные нужно уточнять, обновлять — и в этих рамках ведется постоянная работа. По всем деталям нужно обращаться непосредственно в военкоматы, в Министерство обороны за разъяснением», – приводит слова представителя Кремля РИА Новости.
Песков также сообщил, что никаких обсуждений насчет начала второй волны мобилизации не ведется.
Ранее власти Воронежской области сообщили о том, что в регионе военнообязанным гражданам начали вручать повестки военкоматы, но единственная цель этих мероприятий — это «актуализация данных воинского учета». Сегодня аналогичное заявление сделали власти Пензенской области, где также намерены провести плановые военные сборы.
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