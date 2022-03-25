Песков: Ничего смертельного при исключении России из G20 не произойдет

Формат G20 важен и Россия готова в нем участвовать, но в случае ее исключения ничего смертельного не произойдет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее американский лидер Джо Байден на пресс-конференции в Брюсселе поддержал идею исключения России из «Большой двадцатки». Песков отметил, что большинство стран из этого объединения находятся в конфронтации с РФ по своей же инициативе.

«Что касается формата „Двадцатки“, он важен, но, с другой стороны, в нынешних условиях, когда большая часть участников этого формата находятся собственно с нами по их инициативе в состоянии экономической войны, ну ничего смертельного не произойдет», — сказал он.

Многие страны ужесточили антироссийские ограничения после того, как Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о проведении специальной военной операции на Украине.