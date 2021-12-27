Песков заявил, что вопрос о выносе тела Ленина из мавзолея в Кремле не обсуждается

Вопрос о выносе тела Владимира Ленина в Кремле не обсуждался, таких планов нет, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

«Нет, таких планов нет», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о том, планируется ли в перспективе вынос тела Ленина из мавзолея к 100-летию со дня его смерти.

Песков отметил, что на повестке дня сейчас стоит множество других вопросов и проблем.



Советский лидер Владимир Ленин умер 21 января 1924 года в своей резиденции в подмосковных Горках на 54-м году жизни. Письменных распоряжений о способе и месте своего захоронения перед смертью он не оставил, поэтому 22 января тело Ленина было забальзамировано на краткий срок, а затем было принято решение о долговременном сохранении тела.

Строительство мавзолея было завершено в 1930 году. В 1953-1961 годах в нем находился также саркофаг с телом Иосифа Сталина, которое теперь погребено у Кремлевской стены. В 1990 году мавзолей включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО вместе с Московским Кремлем и Красной площадью.