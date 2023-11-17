Песков заявил, что видит будущего президента РФ таким же, как Путин

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Следующий президент РФ должен быть таким же, как Владимир Путин, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Напомним, ранее представителя Кремля спросили, каким он видит следующего президента РФ после окончания эпохи Владимира Путина.

«Таким же», — цитирует ответ Пескова РИА Новости.

Он также подчеркнул, что верит в победу Путина на президентских выборах в 2024 году.

«Я не сомневаюсь, что он (Путин) победит на выборах, я не сомневаюсь, что он дальше будет нашим президентом», — прокомментировал Песков.

А вот на вопрос о цинизме политиков Песков ответил, что все зависит от того, какой смысл вкладывается в это слово.

«Если цинизмом считать спокойный, сбалансированный, неистеричный, вдумчивый и прозорливый взгляд на происходящее, то тогда да, мы, наверное, циники. По крайней мере, стараемся сохранять вдумчивость, спокойствие на фоне того, что происходит вокруг. Если цинизм в плане бездушия, в плане такого хамства, в плане готовности жертвовать интересами людей ради достижения какой-то цели, то это не должно быть про нас, это плохо», — делится своим мнением пресс-секретарь.