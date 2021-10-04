Песков заявил, что в графике Президента РФ не значится крупных мероприятий на 4 октября

Президент РФ Владимир Путин 4 октября будет заниматься региональными вопросами. Каких-либо крупных мероприятий с его участием не планируется, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам представителя Кремля, сегодня глава государства работает в Ново-Огареве и проводит внутренние совещания.

«Есть в планах у президента позаниматься региональной проблематикой, мы в течение дня будем уточнять», – сказал Песков, отметив, что «каких-то больших публичных мероприятий в графике президента нет».

В пресс-службе Кремля также появилась информация о том, что Путин провел в онлайн-формате встречу с Александром Авдеевым, который был назначен врио губернатора Владимирской области в связи с досрочной отставкой Владимира Сипягина.