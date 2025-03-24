news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Политика 24 марта 2025 13:52

Песков заявил, что в Эр-Рияде Россия и США обсудили черноморскую инициативу

Читайте нас в
Телеграм

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсудили в Эр-Рияде в том числе вопрос Черноморской инициативы.

«Сегодня на повестке дня — вопрос Черноморской инициативы и всех аспектов, связанных с возобновлением этой инициативы», — прокомментировал представитель Кремля прошедшие переговоры (цитата по РИА «Новости»).

Он добавил, что обсудить Черноморскую инициативу изначально предложил президент Штатов Дональд Трамп. Смысл инициативы заключается в безопасности судоходства в Черном море.

Стороны встречи, по словам Пескова, также обсудили выполнение обязательств перед Россией в рамках Черноморской инициативы.

Пресс-секретарь Президента отметил, что и Россия, и Соединенные Штаты желают урегулировать кризис на Украине, но для решения этого вопроса необходимо еще проработать очень много разных аспектов.

#Дмитрий Песков #Черное море #Россия #США #переговоры
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
В конце апреля жителей Татарстана ждет сокращенная рабочая неделя

В конце апреля жителей Татарстана ждет сокращенная рабочая неделя

23 марта 2025
Муфтий Татарстана объяснил, нарушает ли уразу чистка зубов

Муфтий Татарстана объяснил, нарушает ли уразу чистка зубов

23 марта 2025