Песков заявил, что в Эр-Рияде Россия и США обсудили черноморскую инициативу

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсудили в Эр-Рияде в том числе вопрос Черноморской инициативы.

«Сегодня на повестке дня — вопрос Черноморской инициативы и всех аспектов, связанных с возобновлением этой инициативы», — прокомментировал представитель Кремля прошедшие переговоры (цитата по РИА «Новости»).

Он добавил, что обсудить Черноморскую инициативу изначально предложил президент Штатов Дональд Трамп. Смысл инициативы заключается в безопасности судоходства в Черном море.

Стороны встречи, по словам Пескова, также обсудили выполнение обязательств перед Россией в рамках Черноморской инициативы.

Пресс-секретарь Президента отметил, что и Россия, и Соединенные Штаты желают урегулировать кризис на Украине, но для решения этого вопроса необходимо еще проработать очень много разных аспектов.