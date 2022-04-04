Песков заявил, что украинским видеоматериалам из Бучи нельзя доверять

Видеоматериалам, распространенным Украиной, нельзя доверять. Специалисты Минобороны России выявили признаки видеоподлога и фейков. Об этом пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков сказал, комментируя провокацию в Буче.

«Из того, что мы видели, видеоматериалы — во многом им нельзя доверять, потому что там налицо выявлено нашими специалистами из Минобороны признаки видеоподлогов и различных фейков тех или иных», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Песков отметил, что речь идет именно о тех кадрах, которые легли в основу обвинений в адрес российской стороны.

Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, которую якобы сняли в Буче (Киевская область), на кадрах запечатлены тела погибших, лежащие на дороге.

В Минобороны России назвали «очередной провокацией» фотографии и видеоматериалы, опубликованные киевским режимом и якобы свидетельствующие о каких-то «преступлениях» российских военных в Буче.