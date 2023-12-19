Песков заявил, что у РФ есть варианты обхода санкций на алмазы и их реализуют

Россия собирается обходить санкции Евросоюза против своих алмазов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что такие действия со стороны Запада по отношению к РФ были ожидаемые, к ним подготовились. Представитель Кремля добавил, что Россия, в любом случае, будет защищать свои интересы, пишет ТАСС.

Что касается заморозки активов российских оборонных предприятий, то Песков не видит большой угрозы от таких санкций. Пресс-секретарь объяснил, что «каких-то активов, которые могут быть заморожены Евросоюзом, там нет».

При этом на его взгляд, самое примечательное в 12-м пакете санкций – это ограничения в отношении российского общества «Знание». Песков сказал, что такие решения доказывают наличие «санкционного безумия».

«В целом 12-й пакет свидетельствует о том, что уже исчерпывается ресурс тех областей, где могут вводиться санкции», - подвел итог Песков.