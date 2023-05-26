Песков: Страны Запада обязаны разморозить российские активы без каких-либо условий

Западные страны обязаны немедленно разморозить российские активы за рубежом без каких-то ответных условий, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Так он отреагировал на сообщения о том, что британские власти требуют выплатить компенсации Украине для разморозки активов, сообщает РИА Новости.

«Британия и другие страны, посягнувшие на российские активы, обязаны их разморозить немедленно без каких-либо условий. В противном случае они нарушают все нормы и правила как своего внутреннего законодательства, так и международного права», – отметил представитель Кремля.

Ранее в газете The Guardian появилась информация о том, что Великобритания отказалась возвращать государственные активы РФ, пока российское правительство не выплатит Украине полную компенсацию за причиненный ущерб.

Ранее в зарубежных СМИ появилась информация о том, что местоположение замороженных российских резервов на сумму 300 млрд евро до сих пор неизвестно. Кроме того, заморожены 19 млрд евро активов оказавшихся под санкциями российских бизнесменов.