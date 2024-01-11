Песков заявил, что США ожидают «глубокие последствия» в случае изъятия российских активов

Вашингтон ожидают «глубокие последствия» в случае изъятия российских активов. Об этом сказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию Bloomberg о том, что Белый дом поддерживает законопроект, направленный на конфискацию замороженных активов Москвы. Соответствующая записка была направлена из Совета по нацбезопасности в адрес комитета сената по международным отношениям, передает РИА Новости.

«Речь идет о весьма провокационном заявлении, которое анонсирует возможность незаконных действий в отношении нашей собственности, в отношении наших активов», — сказал представитель Кремля.

Он назвал предполагаемую поддержку Белым домом решения об изъятии российских активов шагом в сторону подрыва финансового авторитета США и доверия международных инвесторов.

Песков сказал, что Штаты не уведомляли российскую сторону о поддержке американской администрацией подобного решения, поскольку каналов связи с Вашингтоном почти нет. Он также заметил, что этим шагом США «пытаются оказать давление на европейцев».

«Здесь весьма парадоксальная ситуация, потому что основное „тело“ наших активов — оно именно в Европе, а не в Америке, — рассказал пресс-секретарь Президента РФ. — И, как всегда, американцы хотят сподвигнуть главным образом европейцев на незаконные действия, и, как следствие, в будущем — неминуемые потери, штрафы, юридические последствия, с которыми неминуемо столкнутся европейцы, если они пойдут в фарватере американцев».