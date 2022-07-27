Песков заявил, что санкции ЕС не позволяют «Газпрому» увеличить поставки в Европу

Из-за санкций ЕС «Газпром» не может гарантировать прокачку газа в Европу, заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

«„Газпром“ поставляет столько, сколько необходимо и сколько возможно. Мы знаем, что сейчас технические возможности для прокачки стали меньше, они сузились. Почему? Потому что процесс технического обслуживания различных агрегатов чрезвычайно затруднен из-за тех ограничений и санкций, которые ввела Европа», — сказал представитель Кремля.

Он также отметил, что искать взаимосвязь между уровнем прокачки газа по трубопроводу «Северному поток» и отменой введенных против России санкций ЕС неправильно, поскольку ограничения не позволяют компании оперативно производить техобслуживание, менять запасные части, проводить капремонт и другие регламентные работы с оборудованием. По его словам, по мере выполнения этих работ «Газпром» сможет нарастить объемы прокачки.

Ранее страны Евросоюза согласовали план действий по снижению потребления газа на 15% при возможном прекращении поставок из России. После встречи с лидерами Турции и Ирана в Тегеране Президент РФ Владимир Путин отметил, что Европа, собственноручно перекрыв поставки, теперь ищет виноватых. Он добавил, что открытие «Северного потока — 2» значительно снизило бы вероятность газового кризиса в Европе.