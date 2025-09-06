news_header_top
Экономика 6 сентября 2025 10:12

Песков заявил, что Россия не будет продавать энергоресурсы в ущерб своим интересам

Россия не намерена реализовывать свои энергоресурсы по невыгодной цене. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что интересы страны в проекте «Сила Сибири – 2» полностью учитываются.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил о подписании юридически обязывающего меморандума между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) по строительству газопровода «Сила Сибири – 2», а также транзитного маршрута через Монголию «Союз Восток».

«Сила Сибири – 2» предполагает поставки газа с месторождений Западной Сибири через территорию Монголии в Китай. Контракт по проекту рассчитан на 30 лет.

