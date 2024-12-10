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Песков заявил, что Россия и Абхазия продолжат обсуждать инвестсоглашение и соцвыплаты
Россия и Абхазия продолжат обсуждать разные темы, в том числе соглашение об инвестпроектах и соцобеспечение жителей Абхазии. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.
Напомним, речь идет про соглашение между правительствами о реализации российскими юрлицами инвестиционных проектов в Абхазии.
Представитель Кремля подчеркнул, что все эти вопросы постоянно обсуждали с коллегами из Абхазии и это обсуждение продолжится.
Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба попросил главу российского правительства Михаила Мишустина возобновить соцвыплаты в республике. До этого Россия приостановила, а с ноября вообще прекратила все социальные выплаты. Исключения составили только пенсии.
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