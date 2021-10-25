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25 октября 2021  14:35

Песков заявил, что российские власти регулярно мониторят цены на продовольствие

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Правительство РФ постоянно следят за изменением цен на продукты питания. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что в рамках исполнения поручений Президента РФ Владимира Путина по стабилизации цен Правительство наладило механизм мониторинга для предотвращения скачкообразного роста стоимости продовольствия. 

Однако, по словам Пескова, на повышение стоимости продуктов влияют и другие факторы.

«Это и инфляционные процессы, которые, к сожалению, имеют место, и неблагоприятная международная конъюнктура», — сказал он, подчеркнув, что в этом направлении также ведется «разновекторная работа» в Правительстве страны.

#Россия #цены на продукты #дмитрий песков
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