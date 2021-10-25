Песков заявил, что российские власти регулярно мониторят цены на продовольствие

Правительство РФ постоянно следят за изменением цен на продукты питания. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что в рамках исполнения поручений Президента РФ Владимира Путина по стабилизации цен Правительство наладило механизм мониторинга для предотвращения скачкообразного роста стоимости продовольствия.

Однако, по словам Пескова, на повышение стоимости продуктов влияют и другие факторы.

«Это и инфляционные процессы, которые, к сожалению, имеют место, и неблагоприятная международная конъюнктура», — сказал он, подчеркнув, что в этом направлении также ведется «разновекторная работа» в Правительстве страны.