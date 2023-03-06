Песков заявил, что решений об объединении новых регионов РФ в один округ не принималось

Никаких решений о возможном объединении четырех новых субъектов РФ в один федеральный округ пока не принималось. Об этом сказал пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«Пока никаких решений на этот счет не принималось, различные варианты изучаются, своевременно будут приниматься решения в случае необходимости, – рассказал представитель Кремля. – Пока – еще раз повторяю – таких решений не принималось».

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов отмечал, что для быстрой интеграции новые регионы можно было бы объединить в один федеральный округ.

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли с 23 по 27 сентября 2022 года. 30 сентября Президент Владимир Путин выступил по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о вхождении регионов в состав России.