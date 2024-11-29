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Песков заявил, что размещение миротворцев на Украине возможно с согласия обеих сторон
Размещать миротворцев на Украине можно только при согласии обеих сторон конфликта. Так сказал пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, комментируя новости о планах отправки иностранных солдат на территорию Украины.
«Размещение миротворцев возможно только с согласованной стороной того или иного конфликта», — цитирует представителя Кремля "Радио 1".
Ранее сообщалось, что члены НАТО хотят заморозить конфликт, но потом снова провести «реванш», а на время приостановки боевых действий подготовить ВСУ к будущим атакам. По данным российской службы внешней разведки, западные страны уже развернули центры для тренировок. Причем западники намерены рекрутировать более 1 млн украинцев.
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