Песков заявил, что работа по обмену пленными с Украиной «должна вестись в тишине»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать тему обмена пленными с Украиной. Он назвал это кропотливым вопросом, который должен решаться в тишине, сообщает ТАСС.

«Я не хотел бы никак комментировать тему обменов. Она достаточно чувствительная. Это сложная, кропотливая работа, и она должна вестись в тишине», — отметил он в ответ на вопрос о заявлении главы офиса Президента Украины Михаила Подоляка. Тот, напомним, заявил, что Киев пытается добиться обмена 22 участников нацбата «Азов»*.

*Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории России.