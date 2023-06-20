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Песков заявил, что работа по обмену пленными с Украиной «должна вестись в тишине»
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать тему обмена пленными с Украиной. Он назвал это кропотливым вопросом, который должен решаться в тишине, сообщает ТАСС.
«Я не хотел бы никак комментировать тему обменов. Она достаточно чувствительная. Это сложная, кропотливая работа, и она должна вестись в тишине», — отметил он в ответ на вопрос о заявлении главы офиса Президента Украины Михаила Подоляка. Тот, напомним, заявил, что Киев пытается добиться обмена 22 участников нацбата «Азов»*.
*Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории России.
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