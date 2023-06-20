news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Политика 20 июня 2023 13:44

Песков заявил, что работа по обмену пленными с Украиной «должна вестись в тишине»

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать тему обмена пленными с Украиной. Он назвал это кропотливым вопросом, который должен решаться в тишине, сообщает ТАСС.

«Я не хотел бы никак комментировать тему обменов. Она достаточно чувствительная. Это сложная, кропотливая работа, и она должна вестись в тишине», — отметил он в ответ на вопрос о заявлении главы офиса Президента Украины Михаила Подоляка. Тот, напомним, заявил, что Киев пытается добиться обмена 22 участников нацбата «Азов»*.

*Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории России.

#обмен пленными #Украина #Кремль
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное