Песков заявил, что Путин сегодня работает в Кремле

Президент России Владимир Путин находится в Москве и в настощее время работает в Кремле, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Так он прокомментировал сообщения отдельных телеграм-каналов, которые писали, что глава государства якобы уехал из Москвы в одну из своих резиденций в другом регионе.

«Президент работает в Кремле», – сказал Песков РИА Новости.

Напомним, сегодня утром Путин выступил с обращением к россиянам, в котором назвал ударом в спину действия, которые раскалывают единство страны, а тех, кто поднял оружие на боевых товарищей – предателями. Полное обращение – в материале.