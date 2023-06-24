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Песков заявил, что Путин сегодня работает в Кремле
Президент России Владимир Путин находится в Москве и в настощее время работает в Кремле, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Так он прокомментировал сообщения отдельных телеграм-каналов, которые писали, что глава государства якобы уехал из Москвы в одну из своих резиденций в другом регионе.
«Президент работает в Кремле», – сказал Песков РИА Новости.
Напомним, сегодня утром Путин выступил с обращением к россиянам, в котором назвал ударом в спину действия, которые раскалывают единство страны, а тех, кто поднял оружие на боевых товарищей – предателями. Полное обращение – в материале.
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