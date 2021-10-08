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Ру Тат
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8 октября 2021  15:30

Песков заявил, что Путин провел почти весь день рождения с «телефонной трубкой в руке»

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Президент России Владимир Путин, который 7 октября отметил свое 69-летие, провел почти весь праздничный день за работой, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Представитель Кремля уточнил, что днем глава государства общался с мировыми лидерами и решал государственные вопросы, а вечером его поздравили близкие. В беседах с иностранными коллегами звучали поздравления в адрес Президента России, но большая часть времени уделялась рабочим вопросам.

Кроме того, Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, которое также не обошлось без поздравлений от коллег, но прошло плодотворно в рабочем режиме, отметил Песков. 

«А что касается вечера — это личное пространство президента. Конечно же, его поздравляли родные и близкие», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства. 

Он также уточнил, что сам российский лидер прошедший праздник никак не комментировал.

#Россия #Владимир Путин #дмитрий песков
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