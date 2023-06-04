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Песков заявил, что Президент России остается на «посту» круглые сутки
Будучи Президентом Российской Федерации, Владимир Путин фактически круглые сутки «на посту». Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».
«Это уже внутренняя кухня. Я вам так скажу: президент такой страны, как Российская Федерация, фактически круглые сутки на посту», – приводятся слова представителя Кремля в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.
На вопрос о том, насколько много времени Президент уделяет происходящему вокруг Украины, Песков ответил: «Именно столько, сколько необходимо Верховному Главнокомандующему, чтобы осуществлять общее руководство».
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