Кремль ответил на призыв Эрдогана вернуть Крым Украине

Заявления турецких властей о том, что Крым является украинской территорий, не станут препятствием для взаимодействия Москвы и Анкары, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Ранее турецкий лидер Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что, по его мнению, Крым следует вернуть Украине.

«Анкара с самого начала говорила о своем несогласии с нами в этом. Но Крым — часть России, поэтому то, о чем говорит Эрдоган, невозможно. Тем не менее, это не мешает там, где нам выгодно, взаимодействовать с Турецкой республикой», — цитирует Пескова РИА Новости.

При этом представитель Кремля добавил, что Москва ценит усилия Турции в решении трудных вопросов – к примеру, с вывозом зерна из украинских портов.