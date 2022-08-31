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Ру Тат
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Политика
31 августа 2022  14:15

Кремль ответил на призыв Эрдогана вернуть Крым Украине

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Заявления турецких властей о том, что Крым является украинской территорий, не станут препятствием для взаимодействия Москвы и Анкары, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Ранее турецкий лидер Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что, по его мнению, Крым следует вернуть Украине.

«Анкара с самого начала говорила о своем несогласии с нами в этом. Но Крым — часть России, поэтому то, о чем говорит Эрдоган, невозможно. Тем не менее, это не мешает там, где нам выгодно, взаимодействовать с Турецкой республикой», — цитирует Пескова РИА Новости.

При этом представитель Кремля добавил, что Москва ценит усилия Турции в решении трудных вопросов – к примеру, с вывозом зерна из украинских портов.

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