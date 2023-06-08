Песков заявил, что подрыв аммиакопровода осложняет вопрос продления зерновой сделки

Подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса усложняет вопрос продления зерновой сделки. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Вы знаете, что эта тема фигурировала в качестве интегральной части той половины [зерновой] сделки, которая касалась нас, — пояснил представитель Кремля. — Поэтому, скажем так, это еще один весьма усложняющий ситуацию в плане продолжения сделки момент».

Песков считает, что инцидент может «только негативно» сказаться на судьбе зерновой сделки.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков доложил, что вечером 5 июня украинские диверсанты подорвали аммиакопровод в Харьковской области, в результате происшествия есть пострадавшие.