Песков заявил, что переговоры с Украиной идут непросто

Российско-украинское переговоры идут непросто. Однако сейчас крайне важно, чтобы они продолжались и в дальнейшем, рассказал в интервью белорусскому телеканалу пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

«Главное — нащупать то место, где мы сходимся с украинскими переговорщиками, и главное, чтобы они продолжались. Хоть в Стамбуле, хоть где, но главное, чтобы продолжались. Потому что в конечном итоге все хотят, чтобы цели военной операции были достигнуты как можно скорее, и эти боевые действия прекратились. Это возможно путем этих мирных переговоров. Хотя они идут непросто», — заметил он.

По словам представителя Кремля, Киев отказался проводить встречи в Белоруссии: «Для них это почему-то или неудобно, или по каким-то другим причинам».

Песков напомнил, что одной из основных целей России является спасение Донецкой и Луганской народных республик, а также восстановление их государственности в границах 2014 года, зафиксированных в конституциях.

Спецоперация началась 24 февраля, после того как главы народных республик попросили у России помощи в отражении украинской агрессии. В видеообращении к россиянам Президент Владимир Путин заявил, что главная цель ВС РФ — защита мирного населения, страдающего от геноцида со стороны киевского режима.