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Ру Тат
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Политика
10 января 2023  13:44

Песков заявил, что отказ Пашиняна от проведения учений ОДКБ в Армении нужно прояснить

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Недавнее заявление Премьер-министра Армении Никола Пашиняна о нецелесообразности проведения учений миротворческих сил ОДКБ на территории этой закавказской страны в 2023 году необходимо прояснить. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Мы будет продолжать диалог. Включая и те вопросы, которые сейчас являются весьма сложными», — сказал Песков. Пресс-секретарь Президента РФ также добавил, что Армения так или иначе остается одним из ближайших союзников России. 

Ранее Объединенный штаб ОДКБ получил информацию об отказе от учений от Министерства обороны Армении и уже прорабатывает возможность организовать маневры на территории других государств.

 

#Дмитрий Песков #ОДКБ #политика
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