Песков заявил, что отказ Пашиняна от проведения учений ОДКБ в Армении нужно прояснить

Недавнее заявление Премьер-министра Армении Никола Пашиняна о нецелесообразности проведения учений миротворческих сил ОДКБ на территории этой закавказской страны в 2023 году необходимо прояснить. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Мы будет продолжать диалог. Включая и те вопросы, которые сейчас являются весьма сложными», — сказал Песков. Пресс-секретарь Президента РФ также добавил, что Армения так или иначе остается одним из ближайших союзников России.

Ранее Объединенный штаб ОДКБ получил информацию об отказе от учений от Министерства обороны Армении и уже прорабатывает возможность организовать маневры на территории других государств.