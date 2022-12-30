Песков назвал здоровье Путина вопросом государственной безопасности

Президент России Владимир Путин уже вряд ли будет общаться с журналистами в том же режиме, который был до пандемии коронавируса, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Здоровье Путина он назвал вопросом государственной безопасности.

«Вы видите, что и процессы мутации идут, и так далее, вы видите, какие достаточно такие сильные эпидемиологические волны гриппа разных штаммов и так далее», — приводит слова представителя Кремля РИА Новости.

Он отметил, что сложившаяся ситуация обязывает ответственных за Президента и за его здоровье принимать меры предосторожности, поскольку это вопрос государственной безопасности. «Потому ожидать, что скоро будет как раньше, было бы ошибочным. Отвечу: не будет. Но по мере того, как волны будут уходить в нижнюю свою точку по синусоиде, тогда можно будет, конечно, более в свободном режиме общаться», – подчеркнул Песков.