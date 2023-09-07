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Песков заявил, что не имеет данных по аресту экс-командующего армией ПВО Огниенко
Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков сказал, что не располагает информацией по теме ареста генерал-майора Константина Огниенко по подозрению в коррупции. Об этом сообщает ТАСС.
«Нет, я, к сожалению, не располагаю такой информацией. У меня нет данных на этот счет», — заявил журналистам представитель Кремля.
Ранее 235-й гарнизонный военный суд продлил арест бывшему командующему 1-й армией ПВО особого назначения, которая защищает Москву от ударов с воздуха.
Согласно постановлению суда, следствие считает, что Константин Огниенко в июне 2023 года вместе с командиром 4-й дивизией ПВО Дмитрием Беляцким 500 тыс. — первую часть взятки на сумму в 30 млн рублей — за содействие в отчуждении земельного участка Министерства обороны в пользу руководителя общественной организации «Надежда». Следствие в начале вышло на Беляцкого, он признал вину и пошел на сделку, в рамках которой дал показания на Огиенко. Последний вину не признал и от дачи показаний отказался.
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