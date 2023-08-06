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Песков заявил, что не говорил NYT о «переизбрании Путина с 90% голосов» в 2024 году
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг интерпретацию своих слов газетой The New York Times о переизбрании Владимира Путина на президентских выборах 2024 года с 90% голосов. Он отметил, что действительно беседовал с журналистом издания, однако подобных утверждений не делал.
Пресс-секретарь Президента объяснил, что один из вопросов в интервью касался предстоящих выборов главы государства. «И ответ был следующий: что уровень консолидации общества вокруг Президента беспрецедентный абсолютно, и уже сейчас можно сказать, что, если он будет выдвигаться, то он будет переизбран с огромным преимуществом», — рассказал Песков ТАСС.
В NYT при этом утверждали, что представитель Кремля назвал выборы «дорогостоящей бюрократией», так как Путин якобы все равно «будет переизбран в следующем году с более 90% голосов».
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