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Песков заявил, что нападение на Милашину требует достаточно энергичной реакции
Произошедшее с адвокатом Александром Немовым и журналисткой Еленой Милашиной в Чечне — это очень серьезное происшествие, которое требует энергичной реакции. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что о нападении уже известно Президенту России Владимиру Путину.
«Вы знаете, что сейчас вопросом уже занимается уполномоченный представитель президента по правам человека Москалькова, которая уже обратилась и в следственный комитет республики, и в прокуратуру республики. Безусловно, там требуется проверка и требуется реализация следственных действий на фоне этого нападения», — цитирует пресс-секретаря Президента РИА Новости.
Ранее стало известно, что в аэропорту в Чечне произошло нападение на журналистку Елену Милашину.
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