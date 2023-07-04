Песков заявил, что нападение на Милашину требует достаточно энергичной реакции

Произошедшее с адвокатом Александром Немовым и журналисткой Еленой Милашиной в Чечне — это очень серьезное происшествие, которое требует энергичной реакции. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что о нападении уже известно Президенту России Владимиру Путину.

«Вы знаете, что сейчас вопросом уже занимается уполномоченный представитель президента по правам человека Москалькова, которая уже обратилась и в следственный комитет республики, и в прокуратуру республики. Безусловно, там требуется проверка и требуется реализация следственных действий на фоне этого нападения», — цитирует пресс-секретаря Президента РИА Новости.

Ранее стало известно, что в аэропорту в Чечне произошло нападение на журналистку Елену Милашину.