Песков заявил, что конфликт на Украине при желании можно закончить хоть завтра

При желании украинских властей боевые действия могут завершиться уже завтра, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. По его мнению, украинский лидер Владимир Зеленский знает об этом, сообщает РИА Новости.

«В данном случае здесь можно рассуждать до посинения, когда это всё может закончиться. Зеленский знает, когда это может всё закончиться», — сказал представитель Кремля.

Таким образом Песков прокомментировал недавнее заявление Зеленского о том, что военный конфликт на Украине будет завершен в 2023 году.