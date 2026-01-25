Песков заявил, что для России главное – не «нагибаться» из-за политики Трампа

Дмитрий Песков

России следует не поддаваться давлению со стороны нынешнего Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с корреспондентом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«Он (Трамп – прим. Т-и) говорит, что решение через силу, по-нашему – это решение «нагибать через колено». И те, кто нагибаются, они будут дальше нагибаться. Главное – этого не делать нам», – подчеркнул пресс-секретарь Президента РФ Владимира Путина (цитата по РИА Новости).

По мнению Пескова, действия Президента США, которого он считает опытным политиком, основаны на принципах сурового и беспощадного бизнеса.

Представитель Кремля добавил, что Трамп в первую очередь отстаивает собственные интересы и интересы своей страны.

Вместе с тем Песков признал, что политика американского лидера не вполне соотносится с российскими представлениями о миропорядке.

«Методы, к которым он (Трамп – прим. Т-и) прибегает, они не совсем корреспондируются с нашими подходами о многополярном мире», – пояснил пресс-секретарь российского лидера.