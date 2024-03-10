Песков захотел спросить Шольца, о чем в марте 2022 года говорили Арахамия и Джонсон

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков

Фото: © «Татар-информ»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков удивился скептическому высказыванию Федерального канцлера Германии Олафа Шольца о проекте договоренностей между Россией и Украиной, который обсуждался на переговорах в Стамбуле весной 2022 года. Соответствующее видео выложил в своем Telegram-канале ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин.

«Хочется спросить господина Шольца, о чем тогда говорил господин Арахамия (лидер фракции правящей партии «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия — прим. Т-и) и о чем тогда говорил господин Джонсон (бывший Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон — прим. Т-и)», — заметил пресс-секретарь главы российского государства.

Переговоры по урегулированию вооруженного противостояния на Украине начались вскоре после начала широкомасштабных боевых действий в феврале 2022 года. На встрече в Стамбуле 29 марта того же года были переданы письменные предложения по возможному соглашению, но вскоре консультации были заморожены, о чем заявили обе стороны.

В ноябре 2023 года Давид Арахамия в интервью телеканалу «1+1» рассказал, что Россия на переговорах в Турции предложила завершить конфликт на условиях нейтралитета Украины, ее невступления в НАТО и ограничения численности украинской армии (по другим сообщениям известно, что именно этот пункт вызвал сильные разногласия — прим. Т-и). Политик заметил, что продолжать боевые действия посоветовал в том числе бывший тогда британским Премьером Борис Джонсон.

Впоследствии Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону счел печальным отказ украинской стороны от заключения соглашения в 2022 году. «Ну, и где сейчас мистер Джонсон? А война продолжается», — заявил он.

Сам Борис Джонсон в январе 2024 года сообщил газете The Times, что непричастен к провалу мирных переговоров Украины и РФ. «Это не что иное, как полная чушь и российская пропаганда», — подчеркнул политик.

В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц в интервью газете Sächsische Zeitung 6 марта счел разговоры о наличии «готового мирного договора» между Россией и Украиной, подписанию которого якобы помешали Джонсон или Президент США Джо Байден, «полной ерундой» и «российской пропагандой».