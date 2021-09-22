Песков затруднился ответить, когда закончится самоизоляция Путина

Как долго Президент РФ Владимир Путин пробудет на самоизоляции, пока неизвестно, но на рабочем графике российского лидера это никак не сказывается. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Нет, пока точно вам не могу сказать, но я еще раз повторяю, вы видите: график идет достаточно заполненный, поэтому сути рабочего процесса [самоизоляция] никоим образом не затрагивает и не меняет», — сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства также затруднился ответить на вопрос, планирует ли находящийся на самоизоляции Президент отметить день рождения в кругу близких.

«Я сейчас не могу вам сказать, все-таки еще далеко до дня рождения. Идут рабочие будни, поэтому сейчас я вам не скажу», — подчеркнул представитель Кремля.

Действующий Президент РФ Владимир Путин родился 7 октября 1952 года.