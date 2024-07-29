Песков: Западные СМИ не гнушаются ничем, чтобы огульно обвинять Россию во всём

Западные СМИ не гнушаются ничем, чтобы огульно обвинять Россию «во всём, что происходит», и их публикации о причастности Москвы к атакам на инфраструктуру Франции в дни Олимпийских игр в Париже это подтверждают. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

В Кремле материалы западных журналистов воспринимают «как очередные „утки“, очередные бездоказательные обвинения».

«Это не добавляет имиджа надежных источников информации для этих СМИ», — отметил Песков.

Ранее телеканал BFMTV передавал, что 26 июля, в день открытия Олимпиады, около 800 тыс. пассажиров во Франции остались на вокзалах из-за умышленных поджогов электросети скоростных железных дорог.

Как заявили в МВД Франции, был задержан ультралевый активист, который занимался диверсиями. Но ситуацию некоторые уже начали использовать и в политических целях: например, израильский МИД возложил вину за диверсионные акты на «ось зла Ирана».